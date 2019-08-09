https://static.news.ru/photo/fc6a0600-4940-11e9-8222-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/aksenov.rk

Губернатор Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал участие иностранных гостей в байк-шоу «Ночных волков» на горе Гасфорта в Севастополе.

По его мнению, приезд иностранцев говорит о том, что все попытки сдерживания и изоляции Крымского полуострова провалились.

Участие в празднике иностранных гостей — ещё один символ торжества народной дипломатии и поражения логики конфронтации, — написал он на своей странице в Facebook.

При этом Аксёнов назвал прошедшее в Севастополе байк-шоу политическим событием, так как оно продвигает позитивный имидж полуострова в мире.

Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин приехал на байк-шоу на мотоцикле «Урал», на плечах у главы государства была косуха. Байкеры также подарили ему шапку чёрного цвета с символикой клуба и меховой оторочкой.