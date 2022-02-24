Минтранс предложил вывезти всех желающих с юга России
Антон Соловьев
Антон Соловьев
12:37, 24 февраля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Министерство транспорта России готово предоставить железнодорожный и автомобильный транспорт для того, чтобы вывезти всех желающих с юга России, об этом сообщили в ведомстве, передаёт РИА Новости.
На данный момент транспортных ресурсов хватае для осуществления запланированных действий. Вся необходимая помощь на местах будет оказана. В работе задействуются все необходимые службы, в том числе волонтеры. О конкретных решениях будет сообщено дополнительно, — рассказали в Минтрансе.
Ранее Росавиация заявила о приостановке всех рейсов в аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи и из них. Под запретом находятся и полёты из ростовского аэропорта Платов. Пассажирам ближайших рейсов и встречающим россиянам рекомендовано приезжать в аэропорты после снятия ограничений. Об изменениях обещают сообщить дополнительно.
Россия также приостановила судоходство в Азовском море на основании предупреждения Минобороны. Отмечается, что движение судов в Керченском проливе осуществляется в штатном режиме.