Глава филиала «Вектора» назвал сроки окончания пандемии

Руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов заявил, что в 2022 году пандемия коронавируса не закончится. На это уйдёт два-три года, но это при нынешних темпах вакцинации, пишет РИА Новости.

Говорить о завершении пандемии можно крайне осторожно... При сохранении текущих, очень низких темпов вакцинации во всём мире мы будем бороться с пандемией коронавируса ещё в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс её завершить. Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее, — заявил Семёнов.

Специалист привёл в пример опыт прошлых лет, например, гонконгского гриппа, который показал, что для полного завершения процесса пандемии нужно два-три года. И зависит это, в первую очередь, от темпов образования коллективного иммунитета.

Ранее сообщалось, что пандемия, вызванная COVID-19, полностью закончится в России и в мире в 2022 году. Данный сценарий будет зависеть от темпов вакцинации. Об этом рассказала доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Нурбубу Молдогазиева.