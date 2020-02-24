https://static.news.ru/photo/8fe4c95a-56e3-11ea-a656-fa163e074e61_660.jpg Елена Черышева Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и руководитель эстонского отделения Sputnik Елена Черышева принимают участие в пикете у посольства Эстонии в Москве. Журналисты решили напомнить Таллину о давлении на сотрудников СМИ в балтийской стране.

В частности, Вышинский и Черышева ещё раз обратили внимание на притеснения сотрудников редакции Sputnik в республике. Мероприятие совпало с Днём независимости Эстонии. Его отмечают 24 февраля.

Не может государство отмечать День независимости, когда оно <...> лишило средств к существованию собственных граждан, заставив их, угрожая тюрьмой, разорвать трудовые отношения с МИА «Россия сегодня», — цитирует Черышеву РИА Новости.

Журналисты Sputnik Эстония в декабре 2019 года получили письма от департамента полиции и погранохраны страны «с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел». Главным требованием стало прекращение трудовых отношений с агентством до 1 января 2020 года. Таллин заявил, что требование входит в рамки санкций, введённых ЕС в марте 2014-го. 1 января сотрудники уволились. Однако работа сайта эстонского бюро на этом не закончена, заявила Елена Черышева.

Она также обвинила Эстонию в отсутствии свободы слова в стране, несмотря на 11-е место в мире по этому показателю, по мнению «Репортёров без границ».

Ранее посол России в Риге Евгений Лукьянов заявил, что травля журналистов и представителей бизнес-сообщества в Латвии и Эстонии не останется без внимания, писал NEWS.ru.