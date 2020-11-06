Глава ЦИК предложила Путину не проводить выборы в учебном году

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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила президенту Владимиру Путину не проводить избирательные кампании, когда в школах идут занятия. Свою инициативу она озвучила на встрече с главой государства.

Она объяснила это тем, что почти половина избирательный участков в России расположены в школах.

Надо на системно-правовом уровне всё-таки развести учебный процесс и избирательный, — цитирует Памфилову пресс-служба президента.

Кроме того, отметила она, к 2022 году необходимо сделать цифровую платформу, которая заменит ныне существующую автоматизированную систему «Выборы». Это, уверена глава ЦИК, «расширит максимально возможности всех участников избирательного процесса: избирателей, партий, кандидатов, наблюдателей, представителей СМИ». Помимо этого, нововведение позволит перевести на принципиально новые и современные методы работы непосредственно избирательные комиссии.

В целом, отметила председатель Центризбиркома, в обществе выросло восприятие легитимности избирательного процесса. Результаты соцопросов, по её словам, свидетельствуют о том, что 79% граждан довольны тем, как была обеспечена санитарно-эпидемиологическая безопасность. При этом 84% проголосовавших отметили удобство трёхдневного голосования, а 77% всех опрошенных предложили продлить эту практику на следующих выборах.