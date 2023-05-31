Названы последствия проведения абортов только по ОМС Гинеколог Гаврилов предупредил об ухудшении качества услуги при проведении абортов только по ОМС

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При проведении абортов только по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) существует риск, что качество услуги ухудшится, заявил доцент кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Михаил Гаврилов. В разговоре с РИАМО он отметил, что это связано с увеличением загруженности женских консультаций и стационаров.

На самом деле, проведение абортов только по системе ОМС очень сильно нагрузит и так загруженные женские консультации и стационары. Это может сказаться на качестве выполнения данной услуги, — подчеркнул гинеколог.

По словам врача, городские стационары также могут не отвечать требованиям некоторых клиентов-пациентов, которые привыкли к высокому обслуживанию. Гаврилов подчеркнул, что не поддерживает аборты, но считает, что в ситуации, когда женщина решает пойти на этот шаг, процедура должна проходить качественно и безболезненно. Он добавил. что это касается моральной, этической и физиологической сторон вопроса.

Депутат Госдумы Нина Останина ранее выступила «категорически против» того, чтобы исключать из услуг ОМС аборты по немедицинским показаниям. Она напомнила, что женщины имеют право на любые медицинские процедуры за счет ОМС.