Гинцбург рассказал, как вакцинация Путина повлияла на общественное мнение

https://static.news.ru/photo/617f17e6-a03e-11eb-8410-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Вакцинация президента РФ Владимира Путина от коронавируса имела положительный общественный резонанс. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Таким образом он ответил на вопрос, как факт прививки главы государства сказался на массовой вакцинации граждан страны.

Безусловно, подстегнуло [вакцинацию]. Владимир Владимирович воспользовался отечественной вакциной, провакцинировался. Это, естественно, имело положительный резонанс, — заявил Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова рада, что Путин привился от нового коронавируса отечественным препаратом и что он здоров. Политику сделали первый укол 23 марта. При этом в Кремле отказались раскрывать название лекарства.

Как писал NEWS.ru, российский президент сделал себе прививку от COVID-19 препаратом «Спутник V». Об этом сообщил журналист газеты «Коммерсант». Дело в том, что глава государства 14 апреля провёл онлайн-заседание попечительского совета Русского географического общества (РГО), а перед этим ему сделали второй укол вакцины. При этом на заседании появился глава центра Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург. Журналист считает, что этот факт указывает на то, что Путин привился именно «Спутником V».