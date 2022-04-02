Гинцбург рассказал, чем будут ревакцинировать детей против COVID-19
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
03:57, 03 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для ревакцинации подростков против коронавируса могут начать использовать первый компонент вакцины «Спутник М», но регулятор может поручить провести дополнительные исследования, сообщает РИА Новости. Отмечается, что в настоящее время взрослые могут пройти повторную вакцинацию любой доступной вакциной.
Я надеюсь, что для ревакцинации будет использоваться первый компонент «Спутника М», — рассказал Гинцбург.
Эксперт напомнил, что на фоне возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 в других странах жителям России рекомендовано ревакцинироваться против коронавирусной инфекции.
В России через месяц начнётся новая волна заболеваемости COVID-19 из-за с распространения штамма BA.2 — «стелс-омикрона», заявил ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ фундаментальной трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Эксперт добавил, что новый штамм стал причиной роста заболеваемости в других странах. Он отметил, что «стелс-омикрон» менее «быстрый», чем его предшественник. Он указал на то, что власти Китайской Народной Республики не могут справится с распространением вируса, несмотря на все принятые «супермеры».