Гинцбург прокомментировал заражение президента Аргентины коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3894de3e-9458-11eb-b4dc-96000091f725_660.jpg Александр Гинцбург Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург отреагировал на сообщение, согласно которому президент Аргентины Альберто Фернандес, получивший две дозы вакцины «Спутник V», получил положительный тест на антиген коронавирусной инфекции.

По словам учёного, симптомы, которые политик описал на своей странице в социальной сети, являются гриппоподобными.

Ранее Фернандес рассказал, что у него поднялась температура до 37,3 и была небольшая головная боль. Политик сделал тест на антиген, который оказался положительным.

Директор центра имени Гамалеи подчеркнул, что вакцинация не может на 100% исключать риск заражения. Из числа привитых 8% находятся в зоне риска. Однако прививка помогает исключить тяжёлые последствия.

Те симптомы, о которых сообщается, — это гриппоподобный синдром, это не исключено. Будем надеяться, что на 37,3 всё остановится и никаких более серьёзных симптомов не будет, — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, в центре имени Гамалеи в ответ на новость о заражении Фернандеса сказали, что сотрудникам учреждения горько слышать об этом. Специалисты напомнили, что «Спутник V» на 91,6% эффективен против инфекции и на 100% — против тяжёлых случаев.