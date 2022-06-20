Гинцбург призвал расширить календарь прививок в России Гинцбург призвал расширить календарь прививок в России за счет вакцинации от коронавируса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальный календарь прививок в России необходимо совершенствовать и расширять, включив в него вакцинацию от коронавируса, заявил ТАСС глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его мнению, введение вакцины «Спутник V» в национальный календарь прививок является единственным способом решения проблем, связанных с COVID-19.

Тем национальный календарь прививок хорош: он в настоящее время все включает, но потихоньку надо совершенствовать его и расширять, — сказал он.

Гинцбург добавил, что это будет означать обязательную вакцинацию всего населения, а в случае дофинансирования испытаний вакцину в ее интраназальной форме можно будет применять и к детям до шести лет. Таким образом, в рамках национального календаря прививок вакцинацией от коронавируса будут охвачены все россияне.

Ранее сообщалось, что число новых случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю превысило 3,4 млн. Это больше показателя предыдущей недели на 300 тысяч. Рост заболеваемости зафиксирован впервые с конца мая, в том числе в Мексике, Колумбии и странах Европы. При этом снижается смертность от коронавируса.