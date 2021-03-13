Гинцбург пояснил, кому нельзя вакцинироваться «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/791646a8-8442-11eb-a162-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди, страдающие от тяжёлых аллергий в анамнезе, не должны соглашаться на вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

О противопоказаниях к введению вакцины он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live». Гинцбург в качестве примера назвал отёк Квинке или анафилактический шок, которые возникают по непонятным причинам.

Только люди, у которых в анамнезе тяжёлые аллергические осложнения вроде отёка Квинке или что-нибудь вот такое, анафилактический шок у них был по непонятным причинам, — назвал глава центра противопоказания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Мясников объяснил обязательность вакцинации от коронавируса в первую очередь для пожилых. Это позволит обезопасить от заразности молодых. Теледоктор уверен, что сделать вакцинацию обязательной невозможно и даже малейший риск побочных явлений делает её «этически невозможной».