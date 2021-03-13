Гинцбург пояснил, кому нельзя вакцинироваться «Спутником V»

Люди, страдающие от тяжёлых аллергий в анамнезе, не должны соглашаться на вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
О противопоказаниях к введению вакцины он
Только люди, у которых в анамнезе тяжёлые аллергические осложнения вроде отёка Квинке или что-нибудь вот такое, анафилактический шок у них был по непонятным причинам, — назвал глава центра противопоказания.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Мясников объяснил обязательность вакцинации от коронавируса в первую очередь для пожилых. Это позволит обезопасить от заразности молодых. Теледоктор уверен, что сделать вакцинацию обязательной невозможно и даже малейший риск побочных явлений делает её «этически невозможной».