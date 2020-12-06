Гидрометцентр: москвичей ждёт «пушкинская» погода

https://static.news.ru/photo/1e1b3ffc-3793-11eb-ad09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

«Пушкинская» погода ожидается в столичном регионе на предстоящей неделе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, до 9–10 декабря температура будет на 1–2 градуса ниже нормы, однако солначная и ясная.

«Мороз и солнце» [цитата из стихотворения «Зимнее утро» Александра Пушкина], но, эх, снега не хватает, — посетовал синоптик.

Вильфанд уточнил, что в течение недели морозы в Москве будут достигать 15 градусов, но сильных осадков не прогнозируется. Он добавил, что это «вполне нормальная зима».

Также он предупредил об очень повышенном атмосферном давлении, которое в отдельные дни будет на 20 мм ртутного столба выше нормы, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, волна холода придёт в ближайшие дни в несколько регионов России. Температура опустится ниже нормы на 7–10 градусов, что само по себе уже является опасным явлением.