«Навечно останутся в водах»: Герой России о попытке ВСУ форсировать Днепр Герой России Липовой заявил, что Днепр станет для бойцов ВСУ могилой при попытке форсирования

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

«Широкие воды» Днепра станут для бойцов Вооруженных сил Украины могилой, если ВСУ попытаются форсировать реку, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. Он отметил, что ВС РФ не позволят украинской армии даже приблизиться к переправе. Таким образом военный прокомментировал заявление главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, по чьим словам ВСУ готовятся к соответствующей операции.

Сейчас, предположительно, ВСУ готовят несколько группировок, в том числе для форсирования Днепра. Нетрудно догадаться, чем для них это закончится. Наше командование все эти скопления отслеживает, как только начнется какое-то движение, думаю, примет решения, чтобы их остановить на подступах, не давая приблизиться к водному рубежу. Даже если это произойдет, не думаю, что бойцы ВСУ достигнут левого берега Днепра, многие навечно останутся похороненными в широких водах этой реки, — рассказал Липовой.

По словам Рогова, российские силы нанесли превентивные удары по скоплениям ВСУ в районе населенного пункта Разумовка. Таким образом, ВС РФ удалось пресечь попытки выдвижения диверсантов, отметил Рогов.

Ранее Рогов сообщил о появлении наемников из Германии на запорожском участке фронта, где они сражаются на стороне Вооруженных сил Украины. Как он отметил, возраст бойцов — около 20 лет. По словам Рогова, на этом участке фронта часто слышны радиоперехваты с польской речью, что может указывать на присутствие и польских военных в данном районе.