Герой России рассказал, начнут ли ВСУ контрнаступление 9 мая Герой России Липовой: ВСУ вряд ли начнут контрнаступление 9 мая, их ждет военная катастрофа

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Вооружённые силы Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вряд ли начнут анонсируемое контрнаступление 9 мая, но не исключена активизация диверсантов, предположил в разговоре с NEWS.ru герой России, генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, подобная операция обернется для Киева «политической и военной катастрофой».

Вряд ли ВСУ начнут наступление 9 мая, хотя могут активизироваться диверсанты. У Киева не осталось ничего святого, они и на православную Пасху, как сообщалось, хотели начать наступление. Украина изо всех сил упирается, оттягивает начало. Но начать они могут в любой день по приказу США. ВСУ понимают, чем для них это закончится политической и военной катастрофой. Вероятно, это наступление станет для Украины последним, — подчеркнул Липовой.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ могут начать масштабное контрнаступление 9 мая. По его словам, в настоящее время ВСУ накапливают силы и формируют ударные группы. Он также предположил, что наступлению может предшествовать ряд провокаций.

Свой прогноз относительно 9 мая Марочко обосновал тем, что Киев «с высокой долей вероятности попытается омрачить празднование Дня Победы». Кроме того, он отметил, что в конце текущей недели ожидаются благоприятные погодные условия, что позволит ВСУ в полной мере использовать полученную от Запада военную технику.