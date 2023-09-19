Герой России раскрыл, что превратит Abrams в груду металла в зоне СВО Авиатор Липовой: осенняя погода сделает танки ВСУ еще более неповоротливыми

Фото: Daniel Löb/dpa/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Преимущества танков Abrams и Challenger в электронике сойдут на нет, когда в зону проведения СВО придут осенние дожди, заявил в комментарии NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он пояснил, что эта техника весит до 60 тонн, что в условиях осенней погоды делает ее еще менее поворотливой.

Уже осень, скоро начнутся дожди, распутица. Abrams, как и Challenger, превратятся в беспомощную груду металла в зоне СВО. Их возможные преимущества в электронике сойдут на нет. Они тяжелые — до 60 тонн — и неповоротливые, Abrams просто увязнут в грязи. Кроме того Abrams, скорее всего, придут выхолощенные, чтобы в руки российским специалистам не попали американские технологии, — заявил Липовой.

По словам эксперта, по характеристикам танки Abrams равны Leopard 2 и Challenger, применяемым ВСУ, но у Abrams лучше бронирование и оптика наведения. Также Липовой предположил, что число танков, которые США передали Киеву, недостаточно для боевых задач, стоящих перед ВСУ.

Десять танков, сами понимаете, это ничтожная партия для таких боевых действий, их пора утилизировать. Американцы поставляют их не бесплатно. Вероятно, Украине еще придется за них заплатить. США отправляют их Украине, чтобы не тратить деньги на их утилизацию, — заявил генерал.

19 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские танки Abrams в скором времени будут переданы Киеву. При этом точную дату поставки он не назвал. Ранее зарубежные СМИ сообщали, что первые 10 танков Abrams Украина должна получить в середине сентября. Всего же Вашингтон обещал Киеву передать 31 боевую машину. Кроме того, США хотят поставить ВСУ вместе с бронетехникой снаряды с обедненным ураном.