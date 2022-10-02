Герой России ответил на критику Кадырова об отводе войск из Красного Лимана Герой России Воронин заявил, что Лапин принял правильное решение, отведя войска из Лимана

Фото: ramzan/vk.com

Рамзан Кадыров

Герой России, ветеран обеих чеченских кампаний Сергей Воронин заявил, что позиция главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес генерала-полковника Александра Лапина ему непонятна, а позиция критикующих военного — неприемлема. Под командованием Лапина, как рассказал Воронин в разговоре с URA.RU, армейские подразделения в ходе спецоперации показали себя с лучшей стороны, а от боевых товарищей генерала собеседник слышал только положительные отзывы. Он подчеркнул, что решение, принятое Лапиным, было единственно верным.

Позиция критикующих просто непонятна и неприемлема. Александра Павловича я знаю лично. Генерал Лапин — талантливый военачальник. Могу предположить, что решение, которое было принято по Лиману, это единственно правильное в сложившейся обстановке, — заявил он.

1 октября представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие оставили город Красный Лиман в Донецкой области, чтобы занять более выгодные позиции. По его словам, украинская армия имела значительное превосходство в силах и средствах и подключила на данное направление дополнительные резервы.

Кадыров позднее обвинил Лапина, руководившего обороной этого участка. Глава Чечни указал, что в распоряжении военачальника были войска Западного военного округа, но Лапин не обеспечил бойцов связью, боеприпасами и не выстроил взаимодействие. Он добавил, что Лапин к тому же перенес штаб в Старобельск, за 150 км от подчиненных, а сам «отсиживался» в Луганске.