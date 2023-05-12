Герой России назвал фейками сообщения о начале наступления ВСУ Герой России Липовой: сообщения о начале контрнаступления ВСУ являются фейками

Фото: Министерство обороны Украины

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой в разговоре с NEWS.ru назвал фейками сообщения в Сети о начавшемся 11 мая контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он не исключил, что слухи раздувает «пропагандистская машина Киева» для сеяния паники в России.

Это очередные фейки, раздуваемые пропагандистской машиной Киева для сеяния паники в РФ. Никакого полномасштабного [ВСУ] наступления нет. Говоря военным языком, ВСУ ведут разведку боем, нащупывают слабые места, куда попытаются вклиниться. Уверен, что ВС РФ все отслеживают, пресекают попытки ВСУ забросить диверсантов. Кто-то подбросил информацию, зная наэлектризованность общества. Поэтому любые действия ВСУ могут воспринять как начало наступления. На самом деле, вчера просто пошумели и успокоились, — добавил Липовой.

Ранее Минобороны России опровергло сообщения ряда военных коррреспондентов о прорывах 12 мая российской обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ.

До этого военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ начали проводить операцию по окружению ВС РФ на Артемовском направлении. По словам военкора, в районе Соледара обстановка тяжелая. Поддубный предположил, что в ближайшие сутки украинская армия начнет наращивать усилия на юге.

В свою очередь корреспондент KP.RU Александр Коц также написал о начале контрнаступления ВСУ. По его словам, украинские танки идут по объездной дороге Харькова в сторону границы с Россией. Военкор признался, что воспринял бы это за вбросы, если бы не свидетельства его знакомых, «проверенных людей».