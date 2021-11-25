Генпрокурор призвал Госдуму согласиться на уголовное дело против Рашкина

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов заявил о необходимости возбуждения уголовного дела против депутата Госдумы Валерия Рашкина, обвинённого в незаконной охоте. Он также попросил Госдуму дать соответствующее согласие, сообщает «Интерфакс».

Краснов заявил, что обстоятельства дела против Рашкина подтверждаются протоколами осмотров места происшествия, заключениями биологической, генетической и баллистической экспертиз, а также показаниями свидетелей. Всё это указывает на совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба). Однако Рашкин отказался сотрудничать с органами правопорядка, стал давать ложные пояснения, а также скрыл орудия преступления.

Я считаю, что мужчина, взявший в руки оружие, и дальше должен вести себя по-мужски — брать на себя ответственность за все последствия своих действий и не пытаться ввести общественность в заблуждение и вызвать жалость, выставляя себя жертвой обстоятельств, — подчеркнул генпрокурор в ходе выступления в Госдуме.

Ранее в электронной базе Госдумы появились тексты двух проектов постановлений о лишении депутата от КПРФ Валерия Рашкина неприкосновенности. В первом проекте комиссия постановила дать согласие на лишение парламентария неприкосновенности и возбуждение в отношении него уголовного дела по ст. 258 УК РФ (незаконная охота), а также на производство у него обысков и избрание меры пресечения в виде запрета определённых действий. Во втором документе комиссия даёт согласие на привлечение Рашкина к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

Сам Рашкин заявил, что считает себя «морально виновным» в произошедшем. Парламентарий пояснил, что приглашавшие его на охоту знакомые заверили, что все разрешительные документы в порядке, а он их не проверял. В КПРФ, несмотря на признание Рашкина, продолжают считать его дело политическим и заявили, что не видят оснований для снятия с него депутатской неприкосновенности.

29 октября Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины. Рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося. Позже депутат признался, что участвовал в охоте.