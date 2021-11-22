Генпрокуратура будет добиваться меры пресечения для Рашкина

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В ситуации с незаконной охотой на лося депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин признал себя «морально виновным». По словам парламентария, приглашающая сторона — его знакомые — заверила, что все необходимые для охоты разрешительные документы есть, однако он не проверил их, передаёт ТАСС.

Морально считаю себя виновным, — цитирует Рашкина агентство. По его словам, его знакомые заявили ему, что все разрешительные документы в порядке. Более того, раньше проблем с этим не возникало. Я...