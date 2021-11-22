Генпрокуратура будет добиваться меры пресечения для Рашкина
Анна Акимова
Анна Акимова
15:18, 22 ноября 2021
Валерий РашкинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Генеральная прокуратура России намерена добиваться не только снятия неприкосновенности и возбуждения дела в отношении депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который признался в незаконной охоте на лося, но и меры пресечения. В ведомстве полагают, что парламентарию следует запретить определённые действия, заявил представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев, передаёт «Интерфакс». Ранее Генпрокуратура запрашивала лишь частичного снятия неприкосновенности с депутата.
Я бы просил обратить внимание, что помимо дачи согласия на снятие неприкосновенности и возбуждения дела, генпрокурор просит Государственную Думу дать согласие на проведение ряда следственных действий, и избрание в отношении депутата меры пресечения с запретом определённых действий, — сказал Бочкарев в ходе выступления в Госдуме.