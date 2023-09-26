Генерал ФСБ рассказал, зачем Байден руководил подрывом «Северных потоков» Генерал Михайлов: США взорвали «Северные потоки» ради поставок топлива в Европу

Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден, руководя операцией по подрыву «Северных потоков», преследовал две цели — расчистить рынок Европы для американского сланцевого газа и скомпрометировать Германию, предположил в разговоре с NEWS.ru генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его словам, кроме США только Великобритания способна осуществить подобное.

Никто даже не сомневался, что это осуществили США. У них есть для этого все силы и средства. Кроме США только Британия могла осуществить такую провокацию. Это связанно не только со снижением контактов ФРГ и России — топливо из США требует своего рынка. За счет подрыва «Северных потоков» США решили две задачи: поставлять свой сланцевый газ в Европу, плюс скомпрометировать ФРГ, хотя Россия на это не повелась, — добавил Михайлов.

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» был связан не с Украиной, а с Германией. В своей статье на Substack он отметил, что таким образом Вашингтон стремился снизить влияние Москвы на Берлин.

Журналист со ссылкой на анонимного чиновника пишет, что «Северный поток-1» и «Северный поток-2» шли напрямую из России через Балтийское море в Германию и были единственными трубопроводами, к которым можно было получить доступ, но это «было бы полностью отрицаемо».

Вместе с тем, собеседник Херша заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц изначально знал о планах по подрыву трубопровода. Белый дом же опасался, что президент России Владимир Путин собирался взять под контроль Германию, а затем и Польшу, считает источник журналиста.

В феврале 2023 года Херш опубликовал статью-расследование о диверсии на «Северных потоках», в которой предположил, что взрывы на газопроводах были организованы Вашингтоном при помощи партнеров по НАТО. Позднее он также рассказал, что Центральное разведуправление США и разведку Германии попросили придумать альтернативную версию подрывов трубопроводов.