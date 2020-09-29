ГД отклонила законопроект о пособиях для домохозяек

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Государственная дума отклонила законопроект о ежемесячных выплатах пособий лицам, которые заняты ведением домашнего хозяйства.

Согласно документу, выплата назначалась бы в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи домохозяйки не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. На выплату мог бы рассчитывать только один из членов семьи. Сумма такой выплаты составила бы 12 130 рублей (МРОТ).

Проект подготовили депутаты фракции ЛДПР. Они внесли документ на рассмотрение 1 июня. Однако профильный комитет нижней палаты и кабмин не поддержали инициативу.

В правительстве отметили, что данная инициатива не соответствует законодательству. Члены кабмина указали на то, что эта величина «может применяться только для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, экономист Константин Селянин прокомментировал инициативу ЛДПР, предложившей выплачивать домохозяйкам пособие в размере МРОТ. По мнению специалиста, этот закон не выведет российские семьи из нищеты, поскольку имеет ряд существенных недостатков.