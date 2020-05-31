Экономист: закон о пособиях домохозяйкам не спасёт семьи

https://static.news.ru/photo/2868d3ba-619d-11ea-baa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономист Константин Селянин прокомментировал инициативу ЛДПР, предложившей выплачивать домохозяйкам пособие в размере МРОТ. По мнению специалиста, этот закон не выведет российские семьи из нищеты, поскольку имеет ряд существенных недостатков.

Прожиточный минимум — у нас физиологический минимум выживания, а не жизни. Эта сумма не позволит семьям вырваться из нищеты, — заявил он в интервью URA.RU.

По мнению Селянина, само название прожиточного минимума по сути искажено. Гораздо более правильным эксперт считает выплату средней зарплаты, которую получает половина населения в регионе. Однако это, по словам экономиста, навряд ли может случиться. Такие выплаты, считает Селянин, бюджет просто не потянет.

Кроме того,есть ещё один серьёзный недостаток законопроекта. Пособие должно быть адресовано не домохозяйкам. а семьям.

Это должна быть помощь семьям, а не кому-то одному из этой ячейки общества. Как есть элементарная частица атом, точно так же с точки зрения экономики есть неделимая частичка — домохозяйство, — подытожил он.

Законопроект о ежемесячных выплатах господдержки домохозяйкам внесён в Госдуму фракцией ЛДПР. Если он будет принят, то вступит в силу с 1 января 2021 года. Под ведением домашнего хозяйства подразумеваются уборка, уход за детьми, престарелыми родителями, инвалидами, готовка и другая работа по дому. Право на пособие, согласно инициативе, будут иметь те семьи, чей размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленного в регионе, писал NEWS.ru.