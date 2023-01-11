Галкина лишили наград Кемеровской области

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал постановление о лишении шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) наград, полученных в Кузбассе. В документе, опубликованном на сайте правительства региона, уточняется, что решение связано с совершением телеведущим «порочащего проступка».

В связи с совершением Галкиным Максимом Александровичем проступка, порочащего его как награжденного, постановляю: лишить Галкина Максима Александровича наград Кемеровской области: ордена Почета Кузбасса, медали «За веру и добро», — говорится в постановлении.

Региональную медаль «За веру и добро» Галкин получил почти 20 лет назад — в 2004 году. Орден Почета Кузбасса ему вручил бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев во время одного из выступлений шоумена в Кемеровской области в 2013 году.

В начале января в Сети появилось видео с концерта в Дубае, на котором Галкин произносит проукраинский лозунг. После этого совет ветеранов Кузбасса предложил лишить артиста региональных наград. Цивилев инициативу поддержал.

Ранее Галкин на своем концерте в Латвии обсмеял полученные им в России награды — за творческую и общественную деятельность. Он заявил, что никогда не одобрял получение артистами званий и премий. Это, считает артист, обрекает на зависимость от стороны, выдавшей награды.