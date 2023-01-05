Галкин ответил на проукраинский лозунг во время концерта в Дубае

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Максим Галкин

Российский комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) ответил на проукраинский лозунг во время концерта в Дубае. Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала его националистическим, а также осудила тех, кто повторяет подобные высказывания.

Перед репликой артист объяснял со сцены, что его «попросили быть нейтральным», но он уже не может. После слов Галкина аудитория устроила овацию.

Ранее в Сети появилось видео, на котором певец Валерий Меладзе произнес вторую часть проукраинского лозунга по просьбе фаната. Ответ артиста не слышен, поскольку он убрал микрофон в сторону, но фанат выразил певцу одобрение и назвал его красавчиком.

Поступок Меладзе возмутил российских политиков. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил лишить его всех имеющихся званий, а сенатор Елена Афанасьева — российского гражданства. Юрист Александр Хаминский заявил, что артисту с большой долей вероятности грозит признание иноагентом, если экспертиза видео подтвердит, что он произнес националистический лозунг.