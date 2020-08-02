Фургал пожаловался на условия содержания в СИЗО

https://static.news.ru/photo/79205644-d4dd-11ea-acc5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался на бытовые условия в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово». По его словам, он страдает от нехватки информации, а также не получает письма и телеграммы.

О проблеме арестованный политик рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

Посылки приходят, пришло ещё около двадцати. Он очень всех благодарит и просит больше не присылать продукты, их уже достаточно, — цитирует «Интерфакс» члена ОНК Марину Литвинович.

Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Бывший предприниматель и член ЛДПР возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России».

20 июля президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. До этого политик был депутатом Государственной думы от ЛДПР. Другим указом главы государства Фургал был освобождён от должности «в связи с утратой доверия».