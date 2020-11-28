Фургал пожаловался на отсутствие тренажёрного зала в СИЗО

https://static.news.ru/photo/0c1254b8-3251-11eb-8de1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фурнал пожаловался, что в СИЗО «Лефортово», где он содержится, нет тренажёрного зала. Об этом журналистам рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

В помещении следственного изолятора нет места, чтобы разместить тренажёры, а тюремный ларёк работает лишь раз в месяц. По словам Мельникова, Фургал также посетовал, что ему до сих пор не передают письма, однако отметил, что администрация изолятора разрешила ему пользоваться специальной лампой из-за проблем со зрением.

Он много читает, в том числе прозу Чехова и стихи Высоцкого, — цитирует радиостанция «Говорит Москва» члена ОНК.

Он также добавил, что Фургалу сделали КТ после обнаружения у него патологических изменений лёгкого. Сейчас врачи выясняют, требуется ли экс-губернатору дополнительное обследование.

Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года по подозрению в причастности к организации ряда убийств в 2000-х годах — в частности речь идёт о гибели предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также о покушении на Александра Смольского. Экс-губернатор Хабаровского края отказывается признавать вину. 25 ноября срок ареста ему продлили до 9 марта 2021 года. Протесты в Хабаровском крае начались после ареста бывшего губернатора.

Как писал NEWS.ru, около 150 человек вышли 29 ноября на митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске.