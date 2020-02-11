Проект инструкций о действиях сотрудников Федеральной службы охраны при обнаружении угрозы со стороны беспилотников подготовили в ФСО. Согласно документу, уполномоченные лица могут самостоятельно и сразу принимать решение об уничтожении дрона.
Документ
Ранее NEWS.ru писал, что уже несколько лет государство последовательно устанавливает контроль над использованием гражданами летающих беспилотников. Оно идёт в ногу с общемировой правовой тенденцией — власти всех стран не любят, чтобы за ними подглядывали. Финальным шагом стал закон, разрешающий силовикам сбивать дроны-нарушители, причём таковыми их при желании можно объявить почти везде — например, придумать, что на этом месте проводятся якобы оперативные мероприятия.
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