https://static.news.ru/photo/4a2640d8-4ccf-11ea-8035-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект инструкций о действиях сотрудников Федеральной службы охраны при обнаружении угрозы со стороны беспилотников подготовили в ФСО. Согласно документу, уполномоченные лица могут самостоятельно и сразу принимать решение об уничтожении дрона.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он определяет порядок действий уполномоченных служащих и перечень таких лик.

Ранее NEWS.ru писал, что уже несколько лет государство последовательно устанавливает контроль над использованием гражданами летающих беспилотников. Оно идёт в ногу с общемировой правовой тенденцией — власти всех стран не любят, чтобы за ними подглядывали. Финальным шагом стал закон, разрешающий силовикам сбивать дроны-нарушители, причём таковыми их при желании можно объявить почти везде — например, придумать, что на этом месте проводятся якобы оперативные мероприятия.