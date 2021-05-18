ФСБ прослушивала разговоры губернатора Белозерцева девять месяцев

https://static.news.ru/photo/6cacfb22-b7e7-11eb-996e-96000091f725_660.jpg Иван Белозерцев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонные разговоры арестованного экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева прослушивались ФСБ на протяжении девяти месяцев до задержания. Об этом сообщило РБК со ссылкой на материалы уголовного дела.

Кроме Белозерцева, ФСБ следила за разговорами основателя компании «Биотэк» Бориса Шпигеля, которого подозревают в причастности к делу о крупной взятке губернатору.

В одной из записей есть информация о передаче главе региона 20 млн рублей, при этом Шпигелю указали отдать деньги в любом случае, вне зависимости от решения губернатора. Белозерцев признаёт получение денежных средств, называя бизнесмена спонсором своей избирательной кампании, сообщает издание.

Белозерцев вместе с соучастниками был задержан 21 марта. По данным следствия, в 2020 году он получил свыше 31 млн рублей за предоставление фармкомпании «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. У губернатора и его сыновей провели обыски. В доме чиновника были обнаружены запасы наличности на сумму около полумиллиарда рублей, а также коллекцию дорогих часов и другие предметы роскоши.

22 марта губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и его соучастникам СК РФ предъявил обвинение. Помимо Белозерцева обвинение предъявлено бизнесмену Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, а также бизнесменам Антону Колоскову, Геннадию Маркову и Фёдору Федотову. Чиновник вместе с другими фигурантами был задержан 21 марта. Решением Басманного суда Москвы губернатор был отправлен под домашний арест. Президент РФ Владимир Путин уже снял его с поста «в связи с утратой доверия».