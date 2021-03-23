ФСБ показала кадры по делу подростка, планировавшего устроить взрыв в школе

https://static.news.ru/photo/3f9e028c-8c7e-11eb-8e65-96000091f725_660.jpg Фото: t.me/nwsru /8864

Федеральная служба безопасности РФ обнародовала кадры по делу подростка из Сочи, который планировал устроить взрыв в школе.

Школьник вёл дневник в социальной сети, где рассказывал о процессе изготовления взрывоопасных компонентов, рассказывал о дальнейших планах и выкладывал картинки с надписью «Ненависть».

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники ФСБ в Сочи задержали учащегося одного из местных лицеев, который намеревался устроить взрыв в образовательном учреждении. Вычислить его удалось благодаря публикации в соцсети. О своих планах изготовить бомбу и совершить нападение на одноклассников подросток написал в соцсети «ВКонтакте». В ходе обыска у него дома силовики обнаружили взрывчатое вещество, компоненты для его изготовления, дневник с инструкциями по сборке самодельных бомб, а также материалы о вооружённых нападениях на школы. По данному факту будет принято процессуальное решение.