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01 августа 2025 в 13:50

Французская классика из речной рыбы: террин из судака, который удивит всех

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Террин из судака — это оригинальное и изысканное блюдо французской кухни, которое легко приготовить дома. По сути, это нежная рыбная запеканка с овощами, сливками и взбитыми белками. Террин подают охлажденным, он отлично подойдет как для праздничного стола, так и для легкого ужина. Попробуйте этот рецепт — результат приятно удивит.

Ингредиенты

  • Судак — 1 шт. (примерно 550 г филе)
  • Яйца — 2 шт.
  • Горошек замороженный — 100 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Сливки — 2 ст. л.
  • Соль и черный молотый перец — по вкусу

Энергетическая ценность: 86 ккал
Время приготовления: 2 ч 30 мин

Как приготовить террин из судака

1. Подготовьте рыбу

Промойте судака, очистите от чешуи и внутренностей, удалите кости и кожу. Филе нарежьте кусочками и измельчите в фарш с помощью блендера или мясорубки.

2. Подготовьте овощи

Морковь и лук нарежьте мелким кубиком, обжарьте на растительном масле 6–7 минут. Зеленый горошек отварите в кипящей воде 10 минут и откиньте на дуршлаг.

3. Смешайте фарш

Смешайте рыбный фарш с овощами, горошком, яичными желтками, сливками, солью и перцем до однородности.

4. Взбейте белки

Белки взбейте до устойчивой пены и аккуратно вмешайте в рыбную массу.

5. Подготовьте форму

Форму для запекания застелите пергаментом, выложите массу, разровняйте и накройте фольгой. Поставьте форму в больший противень с горячей водой.

6. Выпекайте

Готовьте террин в духовке при 180 °С около 60 минут. Остывший террин оставьте в форме до полного охлаждения.

Почему стоит попробовать?

Этот рецепт — отличный способ приготовить судака необычно и красиво. Террин получается нежным, сытным и очень эффектно смотрится на тарелке. Гости или домочадцы точно оценят такой кулинарный эксперимент. Подавайте террин охлажденным, нарезанным ломтиками, и наслаждайтесь французским шармом в каждой порции.

Иногда хочется чего-то особенного, но без долгой готовки. Этот рецепт — идеальное решение: знакомый вкус бефстроганова в удобном формате!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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