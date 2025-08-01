Французская классика из речной рыбы: террин из судака, который удивит всех

Террин из судака — это оригинальное и изысканное блюдо французской кухни, которое легко приготовить дома. По сути, это нежная рыбная запеканка с овощами, сливками и взбитыми белками. Террин подают охлажденным, он отлично подойдет как для праздничного стола, так и для легкого ужина. Попробуйте этот рецепт — результат приятно удивит.
Ингредиенты
- Судак — 1 шт. (примерно 550 г филе)
- Яйца — 2 шт.
- Горошек замороженный — 100 г
- Морковь — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Сливки — 2 ст. л.
- Соль и черный молотый перец — по вкусу
Энергетическая ценность: 86 ккал
Время приготовления: 2 ч 30 мин
Как приготовить террин из судака
1. Подготовьте рыбу
Промойте судака, очистите от чешуи и внутренностей, удалите кости и кожу. Филе нарежьте кусочками и измельчите в фарш с помощью блендера или мясорубки.
2. Подготовьте овощи
Морковь и лук нарежьте мелким кубиком, обжарьте на растительном масле 6–7 минут. Зеленый горошек отварите в кипящей воде 10 минут и откиньте на дуршлаг.
3. Смешайте фарш
Смешайте рыбный фарш с овощами, горошком, яичными желтками, сливками, солью и перцем до однородности.
4. Взбейте белки
Белки взбейте до устойчивой пены и аккуратно вмешайте в рыбную массу.
5. Подготовьте форму
Форму для запекания застелите пергаментом, выложите массу, разровняйте и накройте фольгой. Поставьте форму в больший противень с горячей водой.
6. Выпекайте
Готовьте террин в духовке при 180 °С около 60 минут. Остывший террин оставьте в форме до полного охлаждения.
Почему стоит попробовать?
Этот рецепт — отличный способ приготовить судака необычно и красиво. Террин получается нежным, сытным и очень эффектно смотрится на тарелке. Гости или домочадцы точно оценят такой кулинарный эксперимент. Подавайте террин охлажденным, нарезанным ломтиками, и наслаждайтесь французским шармом в каждой порции.
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