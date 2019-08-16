https://static.news.ru/photo/9ef2dfa0-c10a-11e9-a6ed-fa163e074e61_660.jpg Тимур Юнусов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Сургутский фотограф Михаил Батенёв заявил, что артист лейбла Black Star рэпер Pabl.A использовал для обложки своего сингла Facetime его снимок. При этом он не спросил разрешения у автора и не заплатил за его работу.

По словам Батенёва, об этом ему стало известно в начале февраля от знакомой. Он выразил своё негодование из-за случившегося в Instagram, на что рэпер назвал его «амиго» и попросил «притормозить».

В ответ на справедливое возмущение автора снимка музыкант предложил оставить всё как есть, а в будущем «красиво по правилам сотрудничать». Однако фотограф отказался и написал претензию в Black Star, на которую так и не получил ответа.

В начале лета Батенёв решил нотариально заверить переписку с Pabl.A и зафиксировать использование его фотографии в различных сервисах, в том числе на YouTube, в iTunes и Google-музыке. После автор нанял адвоката и вместе с ним составил претензионное письмо, также оставшееся без внимания. В итоге он подал в суд на лейбл.

О сложившейся ситуации фотограф рассказал на портале Pikabu , пользователи которого полностью поддержали его.

Ранее News.ru писал, что рэпер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, стал объектом насмешек в Сети из-за беспроводных наушников, которые выпустил его бренд Black Star.