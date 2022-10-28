ФОМ: больше половины россиян ощущают тревожность

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Среди россиян сохраняется высокий уровень тревожности, следует из результатов исследования фонда «Общественное мнение». За последнюю неделю 63% опрошенных заявили, что среди их родных, друзей, коллег и знакомых преобладает тревожное настроение. Опрос проводился с 21 по 23 октября 2022 года.

Не испытывают беспокойства 33% респондентов. Неделей ранее 56% опрошенных рассказали о повышенной тревожности, а 38% сообщили, что спокойно воспринимают происходящие в мире изменения.

Ранее Левада-Центр (признан НКО, выполняющей функции иностранного агента) опросил россиян, поддерживают ли они мобилизацию. Так, 23% граждан заявили о том, что испытывают гордость за страну на фоне сообщений о введении мобилизации. 6% опрошенных рассказали об удовлетворении, еще 6% — о воодушевлении. При этом 47% респондентов заявили, что испытывают тревогу, страх и ужас.

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров ранее заявил, что россияне восприняли новость о частичной мобилизации напряженно и настороженно.