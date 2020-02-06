https://static.news.ru/photo/cf4e3c3a-4918-11ea-8766-fa163e074e61_660.jpg Фото: Бурановские Бабушки/vk.com

Фольклорный коллектив «Бурановские бабушки» исполнил песню о победе над коронавирусом.

Участницы ансамбля продемонстрировали таким образом силу духа, с помощью которой можно одолеть любую неприятность, передаёт телеканал РЕН ТВ.

К настоящему моменту зафиксировано более 28 тысяч заражённых коронавирусом 2019-nCoV, наибольшее количество в Китае, более 500 человек умерло.

Ранее NEWS.ru рассказал о том, как тюменцы запустили в поддержку эвакуированных из Китая россиян флешмоб «Своих не бросаем».