Фольклорный коллектив «Бурановские бабушки» исполнил песню о победе над коронавирусом.
Участницы ансамбля продемонстрировали таким образом силу духа, с помощью которой можно одолеть любую неприятность,
К настоящему моменту зафиксировано более 28 тысяч заражённых коронавирусом 2019-nCoV, наибольшее количество в Китае, более 500 человек умерло.
Ранее NEWS.ru рассказал о том, как тюменцы запустили в поддержку эвакуированных из Китая россиян флешмоб «Своих не бросаем».
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