ФМБА представило тест-системы для выявления коронавируса за 15-20 минут

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Чёткий прогноз о том, сколько продлиться пандемия коронавируса, дать невозможно. Никто в мире не может назвать сроков её окончания. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, учёные пока не могут предсказать дальнейшее поведение вируса, поскольку наблюдают за ним всего три месяца. Глава Роспотребнадзора также отметила, что в настоящее время ведётся разработка комплексного плана,...