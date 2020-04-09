ФМБА представило тест-системы для выявления коронавируса за 15-20 минут

Федеральное медико-биологическое агентство представило тест-системы на основе чипов для выявления COVID-19 за 15-20 минут.
Тестирование основано на методе изотермической амплификации, то есть выявлении РНК вируса. В отличие от метода полиразмерной цепной реакции (ПЦР), амплификация РНК происходит при постоянной температуре реакционной смеси, — сообщили в агентстве.
Как
Как писал NEWS.ru, в общей сложности в России уже 1786 инфицированных, чей диагноз подтверждён официально. Общее количество заболевших в стране увеличилось до 11 917 человек, скончались 94 человека, выздоровели 795.
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