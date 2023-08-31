Флорист дала совет по подбору букета учителю на 1 Сентября Флорист Летова: среди букетов стали популярны тренды 90-х

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В моду стали возвращаться тренды 90-х — среди актуальных растений можно выделить гладиолусы, георгины и астры, рассказала флорист Яна Летова. В разговоре с Пятым каналом эксперт подчеркнула, что, подбирая букет учителю на 1 Сентября, следует учитывать его предпочтения, но если эта информация неизвестна, то лучше обратить внимание на светлые и нежные варианты или яркие сезонные цветы.

Гладиолусы сейчас на пике своей популярности, они каких-то невообразимых оттенков существуют. Если в моем детстве были в основном только фиолетовые и бордовые, то сейчас просто какое-то разнообразие оттенков, — отметила эксперт.

При этом Летова рекомендует отнестись с осторожностью к лилиям, гиацинтам, сирени и лаванде. Эти цветы обладают ярким ароматом, у них большое количество пыльцы. Это может спровоцировать головные боли и аллергические реакции как у педагога, так и у других учеников. Флорист порекомендовала обратить внимание на свежесть цветов в букете. Одним из основных антитрендов она назвала большое количество оберточного материала — упаковка должна оттенять букет, а не забирать все внимание на себя. Кроме того, Летова напомнила, что многие россияне суеверны, поэтому важно, чтобы цветов было нечетное количество.

Букет должен приносить счастье. И неважно, каких он размеров: небольшой цветок в красивой упаковке с красивой ленточкой в тон либо это огромный букет от всего класса, — заключила флорист.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин ранее заявил, что цены на цветы выросли в России в августе на 17% по сравнению с 2022 годом. К 1 Сентября букеты могут подорожать в полтора раза.