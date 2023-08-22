Российских продавцов цветов обвинили в картельных сговорах Глава НСПР Шапкин напомнил продавцам цветов об ответственности за сговор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на цветы выросли в России в августе на 17% по сравнению с 2022 годом, а к 1 сентября букеты могут подорожать в полтора раза, рассказал в беседе с «Радио 1» председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. По его словам, повышение продавцами цен к праздникам можно расценивать как картельный сговор, за который грозит уголовная ответственность.

Это обычная спекуляция продавцов цветов. 1 сентября, 8 Марта, День святого Валентина — время, когда продавцы пытаются заработать все деньги. Это можно рассматривать как картельный сговор. За это грозит уголовная ответственность, — подчеркнул эксперт.

Он считает, что в такие дни должна усиленно работать Федеральная антимонопольная служба. Шапкин призвал родителей не стесняться и уже начинать сообщать в надзорное ведомство обо всех случаях необоснованного завышения цен на цветы. По словам эксперта, ФАС в такой ситуации выносит предупреждения, чтобы нарушители понимали, что могут быть привлечены и к более серьезной ответственности.

Издание пишет, что самые дорогие букеты в августе продавались в Москве — в среднем за 2142 рубля, а самые дешевые — в Перми (1105 рублей).

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, что цветы в рознице к 1 сентября подорожают более чем на 20% по сравнению с текущим уровнем. По ее словам, точный процент подорожания сейчас прогнозировать сложно из-за скачков курса рубля, при том, что основная часть цветочного импорта поступает в Россию из Голландии.