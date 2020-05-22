Финское генконсульство в Санкт-Петербурге частично возобновляет работу

https://static.news.ru/photo/759a8ba8-9c29-11ea-a1f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: finlandinspb/vk.com

Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге возобновляет приём заявлений на разрешение на пребывание.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии. Возобновление работы пока будет частичным. С 1 июня 2020 года заявления смогут подать члены семьи гражданина Финляндии, студенты, сезонные работники и представители научных кругов.

Консульство приостановило приём заявлений от российских граждан 19 марта в связи с ограничениями, введёнными в Финляндии из-за пандемии коронавируса.

Как ранее писал NEWS.ru, туристам из РФ, которые не смогли поехать в Финляндию из-за пандемии, бесплатно продлевать «шенген» не будут. В случае окончания срока действия визы в петербургском генконсульстве Финляндии посоветовали получить новую.