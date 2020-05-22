Финское генконсульство в Санкт-Петербурге частично возобновляет работу

Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге возобновляет приём заявлений на разрешение на пребывание.
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Консульство приостановило приём заявлений от российских граждан 19 марта в связи с ограничениями, введёнными в Финляндии из-за пандемии коронавируса.
Как ранее писал NEWS.ru, туристам из РФ, которые не смогли поехать в Финляндию из-за пандемии, бесплатно продлевать «шенген» не будут. В случае окончания срока действия визы в петербургском генконсульстве Финляндии посоветовали получить новую.
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