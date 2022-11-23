Финалистка «Мисс Офис — 2022» рассказала, что помогло ей прийти к победе Финалистка «Мисс Офис — 2022» Чернышова: победить в конкурсе помогли артистичность и искренность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Чернышова

Финалистка конкурса «Мисс Офис» уроженка Петропавловска-Камчатского Ирина Чернышова рассказала NEWS.ru, какие черты характера помогли ей прийти к победе. По словам девушки, получить заветный титул она смогла благодаря своей артистичности, искренности, доброте и умению добиваться поставленных целей.

Я искренний и добрый человек, с большим кругом общения, и именно это помогло мне успешно пройти этап интернет-голосования и попасть в финал. Я умею впитывать информацию и выполнять поставленные цели — поэтому ежедневные репетиции были мне только в радость. Я артистична и умею себя вести на сцене, и, возможно, именно это рассмотрели во мне уважаемые члены жюри, — сказала Чернышова.

Она напомнила, что это был нетипичный конкурс красоты, здесь учитывались не только внешние данные конкурсанток, но и их деловые качества, таланты и умение держаться на сцене.

Чернышова добавила, что каждая из 30 девушек, участвовавшая в конкурсе, была достойна наивысшей награды и, несмотря на результаты, все они ушли с огромным багажом знаний. Победительница конкурса также посоветовала всем девушкам, которые думают подать заявки на участие в конкурсе «Мисс Офис — 2023», не думать, а подавать.

Это невероятный личностный рост. Тот опыт и те эмоции, которые вы получите на всех этапах конкурса, не сравнятся ни с чем другим. Верьте в себя, в свои силы и в людей, которые рядом с вами и которые обязательно вас поддержат, и тогда все получится! — подчеркнула она.

Ранее в Москве выбрали самую прекрасную офисную сотрудницу России и ближнего зарубежья. Всего в финале 13-го сезона Международного конкурса красоты участвовали 30 девушек из 25 городов России, включая Москву, Челябинск, Тамбов, а также из Казахстана, Белоруссии и Латвии. Звездное жюри присудило победу участнице под номером 25 — Ирине Чернышовой из Петропавловска-Камчатского. Ей досталась корона и 3 млн рублей.