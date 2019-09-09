https://static.news.ru/photo/369114ec-d30f-11e9-af38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudia Thaler/dpa/Global Look Press

Журналист Дмитрий Соколов-Митрич подверг критике фильм Юрия Дудя про теракт в Беслане. По его словам, блогер подошёл к объяснению причин начала штурма школы с заложниками необъективно.

Он добавил, что автор документальной ленты поступил «недостойно», как «пижон», и снял «дешёвую попсу». Публицист отметил, что почувствовал себя физически плохо во время просмотра и сравнил знакомство с трёхчасовым видео с походом в морг Владикавказа 4 сентября 2004 года, куда привезли тела погибших в результате трагедии.

Юра, если бы ты хотел услышать серьёзную информацию про Беслан, ты бы выбрал других людей для общения или хотя бы предпочёл другие пропорции в высказываниях <...> Ты пошёл на поводу у своей референтной группы, испугался репутационных рисков и снял попсу. Дешёвую, недостойную журналиста попсу. Жаль, — написал Соколов-Митрич на своей странице в социальной сети Facebook .

Автор текста, однако, добавил, что продолжит смотреть работы Дудя, так как «все мы совершаем ошибки».

Школу № 1 в Беслане захватила группа террористов 1 сентября 2004 года. В заложниках оказались более 1,2 тысячи человек — школьники, их родители и учителя. Три дня их держали в начинённом взрывчаткой спортивном зале без еды и воды. Во время штурма погибли или позднее скончались 334 человека, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 пострадавших, 70 из них — дети.

Ранее News.ru сообщал, что Владимир Соловьёв оскорбил Юрия Дудя из-за его фильма о захвате школы в Беслане. Он назвал автора ленты бездарным, а также посоветовал ему вместо журналистики заняться рекламированием шампуня.