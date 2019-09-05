https://static.news.ru/photo/6e1358a0-d042-11e9-9164-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя о событиях, произошедших в Беслане в 2004 году, и о дальнейшей жизни бывших заложников, вызвал негодование у телеведущего Владимира Соловьёва.

Он назвал своего коллегу бездарным, а также посоветовал ему вместо журналистики заняться рекламированием шампуня Head&Shoulders.

В этой башке кроме химических элементов Procter&Gamble ничего другого не обнаружено, — высказался Соловьёв в адрес Дудя.

Он также подчеркнул, что автор документального фильма о Беслане вообще не понимает, что там происходило в 2004 году. Кроме того, Соловьёв отметил бездушность Дудя.

Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это всё накручивает? — задался вопросом телеведущий в эфире «Вести FM».

Школа № 1 в Беслане была захвачена группой террористов 1 сентября 2004 года. В заложниках оказались более 1,2 тысячи человек — школьники, их родители и учителя. Три дня их держали в начинённом взрывчаткой спортивном зале без еды и воды. Во время штурма погибли или позднее скончались 334 человека, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 пострадавших, 70 из них — дети.

Ранее News.ru писал о том, что журналист Юрий Дудь снял документальный фильм «Беслан. Помни» о теракте в школе, произошедшем в 2004 году. Его героями стали люди, пережившие эту трагедию. Опубликованный 2 сентября на YouTube-канале Дудя фильм всего за три дня набрал более 9,6 млн просмотров.