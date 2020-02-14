Депутаты Государственной думы получили приглашения на просмотр фильма журналиста Юрия Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят». С такой инициативой выступил заместитель главы комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов.
По его словам, к просмотру могут присоединиться все желающие парламентарии и представители СМИ,
Дудь сделал замечательный фильм, и я посчитал нужным, чтобы и депутаты могли посмотреть и обратить внимание на такую проблему, — подчеркнул он.
Политик отметил, что давно говорит о проблеме ВИЧ, которая принимает характер эпидемии. 21 февраля в Госдуме пройдёт круглый стол о вопросах законодательного обеспечения лечения и профилактики этого заболевания, на который приглашены эксперты и активисты, заключил он.
Как сообщал NEWS.ru, Дудь выпустил документальный фильм о ВИЧ-инфекции в России. По его словам, лента поднимает проблемы, про которые никто не хочет или просто стесняется говорить.
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