https://static.news.ru/photo/2935ec60-4f1e-11ea-84bd-fa163e074e61_660.jpg Юрий Дудь Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Депутаты Государственной думы получили приглашения на просмотр фильма журналиста Юрия Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят». С такой инициативой выступил заместитель главы комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов.

По его словам, к просмотру могут присоединиться все желающие парламентарии и представители СМИ, передаёт ТАСС.

Дудь сделал замечательный фильм, и я посчитал нужным, чтобы и депутаты могли посмотреть и обратить внимание на такую проблему, — подчеркнул он.

Политик отметил, что давно говорит о проблеме ВИЧ, которая принимает характер эпидемии. 21 февраля в Госдуме пройдёт круглый стол о вопросах законодательного обеспечения лечения и профилактики этого заболевания, на который приглашены эксперты и активисты, заключил он.

Как сообщал NEWS.ru, Дудь выпустил документальный фильм о ВИЧ-инфекции в России. По его словам, лента поднимает проблемы, про которые никто не хочет или просто стесняется говорить.