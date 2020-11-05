Фигуранта дела о торговле детьми объявили в международный розыск

https://static.news.ru/photo/1ef0ba54-1f3a-11eb-805e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет объявил в международный розыск юриста Константина Свитнева, который является основным фигурантом уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей.

По словам адвоката обвиняемого Игоря Трунова, 5 ноября Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство СК о его заочном аресте. При этом он подчеркнул, что просьба следствия не отвечает требованиям законности, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Свитневу заочно предъявлены обвинения в рамках дела. Юрист обвинения в свой адрес отрицает. Он также уверен в полной невиновности своих коллег и сотрудников.

В январе в Одинцово возбудили дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир посёлка ВНИИССОК обнаружили тело новорождённого от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной его гибели стал синдром внезапной смерти новорождённого. В квартире было обнаружено ещё трое детей. По делу были арестованы семь фигурантов, в том числе врачи-акушеры, переводчик и генеральный директор центра по суррогатному материнству. Юридическое сопровождение программы суррогатного материнства осуществляла компания «Росюрконсалтинг», возглавляемая Константином Свитневым.