Фигурант дела «Седьмой студии» заболела COVID-19

https://static.news.ru/photo/c768692a-150d-11eb-9ced-fa163e074e61_660.jpg Софья Апфельбаум Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Осуждённая по делу о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа» экс-чиновница Софья Апфельбаум заболела коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), рассказала её адвокат Ирина Поверинова.

Она заболела. Сдала анализ, и у неё подтвердился коронавирус, — цитирует представителя защиты РИА Новости.

Она уточнила, что следующий визит к врачам назначили на 27 октября 2020 года. После этого станет ясно, на какой день перенесут заседание апелляционной инстанции по рассмотрению жалобы на приговор по делу «Седьмой студии». Главным фигурантом процесса является режиссёр Кирилл Серебренников.

Согласно решению Мещанского суда Москвы, Серебренников признан виновным в хищении 129 млн рублей. Ему назначено наказание в виде штрафа в 800 тысяч рублей и трёх лет лишения свободы условно. Дело «Седьмой студии» длится с 2017 года. Оно возбуждено по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ). По версии следствия, были похищены 133 млн рублей, выделенные из госбюджета на реализацию театрального проекта «Платформа» в 2011–2014 годах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус обнаружен у художественного руководителя Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ) Льва Додина, следует из сообщения театра. В театре также проинформировали о переносе некоторых спектаклей с октября на ноябрь.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 17 340 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране заразились 1 480 646 человек.