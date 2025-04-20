Фиалки будут вас радовать, если делать так весной: советы цветовода

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Весна — время пробуждения фиалок! После зимней спячки эти нежные цветы нуждаются в особом внимании. Вот простые советы, которые помогут вашим фиалкам проснуться и пышно зацвести.

С наступлением тепла первым делом аккуратно удалите сухие и пожелтевшие листья — это освежит растение. Затем можно пересадить фиалки в свежий грунт, если они росли в одной земле больше года.

Весной фиалки нуждаются в более частом поливе. Можно добавлять в воду немного лимонного сока (3–5 капель на литр) — фиалки это любят.

Постепенно приучайте растения к более яркому освещению. Подойдут восточные или западные окна. Если листья начали бледнеть, это сигнал, что света слишком много.

Через 2–3 недели после пересадки начинайте подкармливать фиалки. Используйте специальные удобрения для сенполий, уменьшив рекомендованную дозу в 2 раза. Подкормки лучше проводить каждые 2 недели.

Если фиалки долго не цветут, попробуйте немного понизить ночную температуру (до +16–18°C) — это стимулирует образование бутонов.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.