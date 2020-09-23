Фестиваль «Сибирский огонь» в Новосибирске перенесли на 2021 год

https://static.news.ru/photo/0a7519fe-fdab-11ea-a8a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: sibpatriotcentr.ru

Военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь. Память и слава», который должен был пройти в селе Большой Оеш Колыванского района, перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Новая предполагаемая дата проведения — 12 июня.

Соответствующее решение приняло Министерство культуры Новосибирской области, передаёт «МК в Новосибирске».

Фестиваль «Сибирский огонь» включён в топ-20 лучших событий года по версии Национального календаря событий EventsInRussia (Национальная премия в области событийного туризма). Мероприятие четыре раза становилось победителем конкурсов Российского военно-исторического общества на звание лучшего военно-исторического фестиваля. В 2012 году на фестиваль приехало 6 тысяч зрителей, а уже в 2015 году — 40 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что сразу несколько российских актёров кино и режиссёров заразились COVID-19 на кинофестивале «Кинотавр». На церемониях и премьерах знаменитостям было сложно соблюдать социальную дистанцию, а во время посиделок в ресторанах звёзды забывали пользоваться масками. Одним из первых заразившихся стал актёр Александр Молочников.

Позже вирус выявили у режиссёров Резо Гигинеишвили и Нигины Сайфуллаевой.