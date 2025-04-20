В 03:11 по московскому времени Луна сегодня перейдет в 22-й день апрельского цикла. Он завершится только 21 апреля в 03:33.
В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна
Луна сегодня находится в убывающей фазе. Третья четверть означает, что на небе можно увидеть весьма «подтаявший» диск месяца, который по мере приближения к новолунию, все больше будет напоминать букву С. Луна сегодня как эстафетная палочка переходит из-под управления четкого Козерога к непредсказуемому Водолею.
Рекомендации для 22-х лунных суток
Сегодня отличный день для обучения, повышения квалификации и анализа информации. Даже незначительные новые данные могут вдохновить вас на генерацию гениальных идей, способных принести как финансовый успех, так и известность. Однако начинать реализацию новых проектов сегодня не рекомендуется.
Финансовая сфера и работа
Сегодня лучше заниматься рутинными задачами и выполнять простые действия. Это не самый удачный день для торговли или ведения переговоров. Общение также стоит ограничить обучением и передачей опыта.
Любовь и свадьба
Планирование свадьбы в этот день принесет радость лишь в том случае, если оба партнера испытывают искренние чувства друг к другу. Общаясь с родственниками и находясь на праздничных мероприятиях, будьте готовы к тому, что люди могут высказываться слишком откровенно.
Здоровье и красота
Особое внимание следует уделить здоровью нижней половины тела, включая ноги, таз, крестец и поясницу. Сегодня организму необходимо полноценное питание, чтобы поддержать силы. Визит в салон красоты стоит планировать лишь в том случае, если вы уверены, что специалист сможет осуществить ваши желания.
На природе
Рыбалка сегодня не будет особенно удачной в плане улова, но может стать хорошим способом провести время на свежем воздухе. Ландшафтные работы можно проводить, если не слишком увлекаться поливом растений. Владельцам домашних животных рекомендуется проверить аптечку для питомцев — это полезный и ответственный шаг.
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