ФАС начала получать жалобы на рост цен и дефицит медицинских перчаток

https://static.news.ru/photo/a0d1722e-946c-11ea-8ced-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Жители России начали жаловаться на рост цен и дефицит медицинских перчаток, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Федеральная антимонопольная служба фиксирует незначительное число обращений граждан, связанных с дефицитом и ростом цен на перчатки, — сообщили ТАСС в ведомстве.
Ранее NEWS.ru писал, что ФАС совместно с прокуратурой пресекла попытку десятикратного завышения цен на медицинские маски. Факты были выявлены со стороны подмосковного ООО «ВИТТА компани», занимающегося оптовыми продажами.