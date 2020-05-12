Общество

ФАС начала получать жалобы на рост цен и дефицит медицинских перчаток

19:11, 12 мая 2020 27
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители России начали жаловаться на рост цен и дефицит медицинских перчаток, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Федеральная антимонопольная служба фиксирует незначительное число обращений граждан, связанных с дефицитом и ростом цен на перчатки, — сообщили ТАСС в ведомстве.

Ранее NEWS.ru писал, что ФАС совместно с прокуратурой пресекла попытку десятикратного завышения цен на медицинские маски. Факты были выявлены со стороны подмосковного ООО «ВИТТА компани», занимающегося оптовыми продажами.

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