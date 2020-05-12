ФАС начала получать жалобы на рост цен и дефицит медицинских перчаток

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Сотрудницу администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук сняли с должности за комментарий в соцсетях, в котором она раскритиковала оказание государством помощи семьям с детьми.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации. По её данным, Бузовчук в жёсткой форме выразила недовольство тем, что семьям с новорождёнными детьми оказывается господдержка. Свои слова она аргументировала тем, что «раньше...