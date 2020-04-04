Глава СПЧ: бюрократия на местах не услышала президента

https://static.news.ru/photo/99a037aa-764a-11ea-bab7-fa163e074e61_660.jpg Валерий Фадеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что большая часть вопросов, поступивших на горячую линию по мерам господдержки в условиях распространения коронавируса, касалась барьеров, создаваемых бюрократами на местах.

За три дня к сайту горячей линии права2020.рф обратились более 3,5 тысячи человек. Большая часть вопросов была связана с барьерами на местах — люди не могут получить положенные пособия, отсрочки и льготы, — сообщил РИА Новости Фадеев.

По его словам, от людей часто требовали документы из налоговой инспекции, регистрацию по месту пребывания, справки 2-НДФЛ, которые невозможно было получить, так как организации в это время не работали. В итоге положенные выплаты и кредитные каникулы не предоставлялись по формальным основаниям.

Слепой бюрократический подход проявился не только со стороны органов власти, но и со стороны коммерческих организаций — работодателей, банков, — подчеркнул глава СПЧ.

Как писал NEWS.ru, правительство Москвы приняло постановление, расширяющее перечень рассрочек по уплате налогов и освобождений от арендной платы для отдельных видов бизнеса, наиболее пострадавших на фоне пандемии коронавируса. От арендной платы освобождаются организации и ИП в сферах культуры, физкультуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, досуга, туризма, общепита, также предоставляющие гостиничные, торговые и бытовые услуги.

При этом от платежей освобождаются только организации, арендующие участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в муниципальной собственности. Собственникам же сдаваемых в аренду зданий и помещений пообещали господдержку в объёме уплаченной суммы налогов с условием, что они на 50% снизят арендные ставки арендаторам, деятельность которых была приостановлена.