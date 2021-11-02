«Это выгодно»: предприниматели бросились строить крематории по всей России

Избыточная смертность населения, которую регулярно фиксирует Росстат за время пандемии коронавируса, создала условия для развития и трансформации ритуальной отрасли. Бизнесмены из разных уголков страны стали проявлять интерес к открытию нового для своих городов вида похоронных услуг — кремации. В Москве и Петербурге кремируют подавляющее большинство тел умерших, по этому показателю две столицы уже догоняют Евросоюз. В перспективе вся Россия в этом плане может достигнуть «европейского уровня». В эксклюзивном интервью NEWS.ru президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев рассказал, что интерес к этому бизнесу в России возрос в 10 раз.

— Сколько сейчас всего крематориев в России?

— Сейчас всего 30 крематориев в нашей стране, из них 19 частных, 11 муниципальных. Но некоторые крематории муниципальными можно назвать в кавычках. Там бывает до 10 собственников недвижимости, а от муниципального там только одни печи.

— Где в России больше всего крематориев?

— Где больше всего людей. Естественно, в Москве и Московской области. Там три государственных и два частных, итого пять крематориев. И плюс к этому — многие из Москвы возят кремировать в Тулу и Нижний Новгород аж за 400 км от столицы.

— А почему так далеко?

— Потому в Москве цены гораздо выше. В том же Нижнем Новгороде или Туле дешевле в два раза и более.

— А где дешевле цены — в частном или государственном крематории?

— Если вы позвоните в любой крематорий, по поводу цен будут лукавить в большинстве из них. Они скажут по телефону: «У нас цена восемь тысяч рублей». Но вы не сможете провести кремацию без прощального зала, это надо узнавать, входит ли в стоимость. Потом они скажут: «Мы вам не дадим прах, если возьмёте у нас урну и капсулу. Мы вам не выдадим, если не будет переноски». Поэтому сложится другая цена.

Плюс ещё надо уточнять, когда можно будет получить урну с прахом. Если завтра, то это одна цена, если через неделю — это другая цена, дешевле.

Всегда спрашивайте по телефону какие услуги входят в названную стоимость. Потому что диспетчер может ввести вас в заблуждение. И когда люди приезжают кремировать, то цена может оказаться выше.

Thomas Frey/dpa/Global Look Press

— Сейчас действительно начался ажиотаж среди предпринимателей к бизнесу на сжигании тел?

— К нам каждый день звонят. В среднем около 30 бизнесменов в месяц обращаются, желающих построить крематорий. В основном это те, для которых ритуальный бизнес в новинку. Раньше к нам обращалось всего два-три человека в месяц. То есть интерес возрос к этому бизнесу в 10 раз.

— Из каких регионов в основном звонят бизнесмены?

— В основном из городов-миллионников и из больших городов. Это логично — там быстрее окупаемость.

— А как же религиозный аспект? Например, из мусульманских республик к вам обращаются бизнесмены?

— Этот вопрос был актуален лет 10 назад. Сейчас он совсем не актуален в религиозном аспекте. Здесь надо чётко разделять: например, из Чечни заявок нет, но, например Казань и Уфа, где мусульманского населения 50%, — там очень большой спрос на кремацию и среди мусульман, и среди православных. Поэтому и в Татарстане, и в Башкирии строятся крематории. И когда был первый звонок оттуда, я спросил про религиозный аспект. Они ответили, что людей, которые соблюдают все религиозные обряды, мало.

Православие кремацию не запрещает. Есть решение Священного Синода. Оно не одобряет, но сегодня, когда у людей нет денег, а услуга кремации в два раза дешевле, чем услуга похорон на кладбище в целом, понятно, что выбирают более дешёвую услугу.

И следующая проблема — это земля. Наше законодательство настолько несовершенно и устарело. У нас четверть могил на кладбищах заброшены, у них не осталось родственников. Тут есть коррупционная составляющая — перепродают эти места.

Во всём мире земля на кладбище сдаётся в аренду за символические деньги. Но там должен быть владелец участка, у нас владельца зачастую нет. Когда я начал в России проводить инвентаризацию в кладбищах в Москве в 2000 году, мы только на одном Ваганьковском выявили 25% бесхозных захоронений. А что говорить о других кладбищах?

В Европе кремация составляет 85%. Я думаю, в России через несколько лет будет такая же цифра. Сейчас в Москве 76%, в Питере — 71%. В других городах, где есть крематории, там уже более 50%.

— Как вы объясните такой всплеск интереса к бизнесу на крематориях — из-за избыточной смертности и нехватки земли?

— У нас избыточная смертность, мы находимся на третьем месте в мире по избыточной смертности, на первом месте Болгария. Земли не хватает. В крупных городах земли под захоронения кончаются катастрофически. Я езжу по всей России и общаюсь с губернаторами. У всех это одна из основных проблем для больших городов.

У нас сейчас Москва собирается строить самое большое кладбище в Европе. Это же не от хорошей жизни. Но это тупик, не может же вокруг городов быть одно сплошное кладбище. Надо просто менять законодательство, чтобы как во всем мире был хозяин могилы. А не так взять кинуть и не ухаживать за ней.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— А насколько рентабелен крематорий?

— Если это было бы нерентабельно никто этим бы не занимался. Не хочу комментировать цифры, но в целом это выгодно.

— Скажите, ваши коллеги, которые занимаются захоронениями в гробах, жалуются, что вы отнимаете у них «хлеб»? Между вами есть конкуренция?

— Да, это действительно так. Сейчас официальный оборот похоронного бизнеса 60-70 млрд рублей в год. А неофициальный — от 150 до 200 млрд. Потому часто на кладбищах вымогают деньги — чёрный нал.

В крематории это сделать невозможно, там всё идёт в белую. Крематории все компьютеризированы, и вы не можете никого сжечь, если в компьютере не заполнили ФИО и другие данные. Поэтому там всё легко и прозрачно, посчитать можно.

И после кремации люди реже покупают памятники, землю, ограду и так далее. Люди берут урну, помещают в колумбарную нишу и всё. И, естественно, крематорий — прямой конкурент кладбищу. Поэтому там, где есть люди, которые наживаются на торговле землей на кладбище, будут противодействовать крематориям и придумывать множество причин — экологические, религиозные и другие. Лишь бы деньги шли потоком на кладбище чёрным налом. Но рано или поздно это закончится, мы идём цивилизованным путем.

— Скажите, сейчас в России действительно очереди в крематориях?

— Это всё зависит от суммы, если вы захотите кремировать тело за две тысячи рублей, прах вам отдадут неизвестно когда. А если за 20 тысяч, то быстрее отдадут. Поэтому и рождаются такие ценники. Это естественно, ведь крематории не были рассчитаны на такое количество кремаций. Потом надо признать — у всех крематориев, которые построены в 1970-х годах, изношенное оборудование. Его надо было списать лет 15 назад, а оно до сих пор работает. Оно экологически вредное — чёрный дым и так далее, но у нас нет чёткого регламента, как в других странах, когда надо менять печи.

Кстати, Москва быстрее всех «сообразила», что нужно менять печи. И сейчас все их — 21 печь — будут менять на очень высокопроизводительные, с полным комплексом очистных фильтров. Поэтому в Москве данная проблема будет решена в ближайшее время. Москва понимает, что нужно переоснащать крематории и ставить современные печи. Другие города ещё этого пока не поняли.