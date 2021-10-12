«Это средневековье»: автоэксперт высказался о лишении прав за пьяную езду

Пожизненное лишение водительских прав за повторную езду в пьяном виде — «средневековый» и несправедливый метод. Координатор общественного движения «Синие ведёрки», руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с «Радио 1» заявил, что у всех должен быть второй шанс.

Какой бы ни был человек, у него всегда должно быть право на исправление. На то, что он, понеся наказание, исправится. Любые пожизненные формы наказания — это абсолютная жестокость. Потому что человек меняется. Он может быть одним в молодости, сделать много разных непотребных вещей. <...> Это какое-то абсолютное средневековье, если честно, — высказался Шкуматов.

Он добавил, что более эффективным методом было бы ведение профилактической работы с водителями, у которых была замечена тяга к езде за рулём в нетрезвом состоянии. По его мнению, таких людей всего несколько десятков тысяч человек и для полиции вполне реально их проконтролировать, не отбирая право водить автомобиль на всю жизнь. Шкуматов также высказал идею о том, что проверять, исправился ли любитель пьяной езды, должен особый комитет врачей.

Не надо говорить о сроке лишения прав. Нужно, чтобы человек прошёл какие-то специальные курсы и пришёл к врачам-специалистам. И именно врачи должны сделать вывод, что он исправился. И тогда срок лишения прав зависит от срока исправления, — пояснил автоэксперт.

Ранее президент «Коллегии правовой защиты» Виктор Травин в беседе с NEWS.ru рассказал, как можно бороться с пьянством за рулём. По его словам, всякое ужесточение наказания за пьяное вождение или пьяное ДТП не действует на психологию водителей, потому что они не мыслят в такой парадигме.